Прикамье вышло в лидеры по поддержке туризма среди регионов России

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве подвели итоги Международного туристического форума «Путешествуй!». Пермский край разделил второе место с Новгородской области в номинации «Лидер программ поддержки туризма» национального рейтинга регионов.

Рейтинг составили по пяти основным показателям, включая общее количество введенных номеров в модульных средствах размещения, финансирование региональных туристических программ и проектов. В краевом правительстве отметили, что эффективная комплексная работа дает реальный результат и делает Прикамье еще более привлекательным для путешественников.

Начиная с 2021 года турпоток в регионе вырос на 37%. Объем оказываемых туроператорами услуг увеличился в пять раз до 20 млрд руб. по итогам прошлого года. В семи территориях Пермского края до конца 2027 года планируют реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию 214 номеров в модульных гостиницах. Более 390 млн рублей из стоимости проектов составят частные инвестиции.

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