Исполнитель мегахита «Матушка» Татьяна Куртукова обратилась к жителям Прикамья

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермь 12 июня готовится встретить День России и День города. Эти события дадут старт большоу летнему фестиваль «Город встреч».

Специальным гостем грандиозного шоу станет певица Татьяна Куртукова. За два дня до праздника она обратилась к жителям Пермского края. Исполнитель мегахита «Матушка» приглашает гостей фестиваля прийти на его открытие в народных нарядах и венках.

Певица Татьяна Куртукова пригласила на фестиваль «Город встреч» в Перми. Видео: Правительство Пермского края

Фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня в 21:00 на городской эспланаде. Организаторы обещают переплетение музыки, театра и современных сценических форматов. На сцену у «Театра-Театра» также выйдут пермские исполнители и творческие коллективы.

Завершит день города в Перми семиминутный фейерверк. Гостей праздника развезет ночная электричка, городской транспорт будет работать допоздна в ночь с 12 на 13 июня.

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