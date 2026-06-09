В Перми после фейерверка 12 июня запустят ночную электричку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская пригородная компания сообщила о введении в ночь с 12 на 13 июня дополнительного ночного электропоезда. Ночная кольцевая электричка сообщением «Пермь-2 – Левшино – Пермь-2» развезет горожан по домам после праздничного фейерверка на набережной города.

Электропоезд № 6050 / 6049 отправится 12 июня со станции «Пермь-2» в 23:48. Следующими остановками станут: «Пермь-1» – 23:55-00:00, «Славянова» – 00:03-00:04, «Мотовилиха» – 00:06-00:07, «Язовая» – 00:10-00:11, «Юбилейная» – 00:13-00:14, «Балмошная» – 00:16-00:17, «Кислотный» – 00:19-00:20, «Молодежная» – 00:23-00:24, «КамГЭС» – 00:26-00:27, «Левшино» – 00:30-00:40, «Кабельная» – 00:50-00:51, «Комплекс ППИ» – 00:56-00:57, «Пермь-Сортировочная» – 01:06-01:16. Прибытие на «Пермь-2» – 01:23.

С ведением дополнительного поезда отменят пригородный поезд № 6032 / 6031 «Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сортировочная – Пермь-2» с отправлением со станции «Перми-2» в 06:31.

Фейерверк на набережной Камы в честь Дня города прогремит с 23:30 до 23:37.

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