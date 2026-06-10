Дептранс Перми продлил работу транспорта в праздничные дни

В праздничные дни движение городского общественного транспорта будет скорректировано. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В связи с проведением праздничных мероприятий 11 и 12 июня городской департамент транспорта Перми скорректировал график работы общественного транспорта и ввел ряд ограничений.

Ночь с 11 на 12 июня

После 00:15 будут организованы дополнительные рейсы для развоза пассажиров из центра города. Транспорт будет следовать в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы:

Автобусы: № 10, 32, 77.

Трамваи: № 4, 7, 8.

Отправление от остановки «Разгуляй» в сторону спальных районов. Все маршруты проследуют до своих конечных остановок.

12 июня (День России)

В связи с перекрытием улицы Ленина с 09:00 до 23:30 движение ряда маршрутов будет изменено. Участок от улицы Попова до улицы Куйбышева будет закрыт.

Автобусы № 10, 14, 33, 50, 52, 60, 81 проследуют в объезд по улицам Попова, Екатерининская, Луначарского и Куйбышева.

Автобусы № 7 и № 41 будут укорочены до остановки «Улица Попова».

Автобус № 85 не будет работать после 18:00.

Трамвайные маршруты продолжат работать без дополнительных ограничений.

С 9:00 до 12:00 возможны кратковременные приостановки движения автобусов № 16, 26, 34, 38, 58, 77, 78, 82 и 86 на время проведения Крестного хода в Мотовилихинском районе.

Вечером 12 июня

Работа транспорта будет продлена. До поздней ночи будут курсировать автобусы: № 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 74, 77, 78, 81. И трамваи: № 4, 5, 7, 12.

Посадка на автобусные маршруты №53 и №60 будет организована на остановке «Улица Попова» по улице Петропавловской. На остальные маршруты посадка будет осуществляться на существующих остановках.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru