Из горевшего автосалона в Перми эвакуировали 48 автомобилей

ГУ МЧС России сообщило о завершении ликвидации последствий пожара автосалона на ул. Героев Хасана в Перми. От времени поступления сообщения о возгорании прошло около семи часов – с 06:40 до 13:31 9 июня.
Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространение огня на большую площадь здания. Из автосалона эвакуировали 48 автомобилей.
В ликвидации пожара приняли участие 84 человек личного состава и 27 единиц техники, включая от МЧС – 74 человека и 23 единицы техники. Пострадавших на пожаре нет, его причину установит дознаватель МЧС России.
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