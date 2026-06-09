Автосалон продавал дорогостоящие иномарки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в автосалоне по продаже иномарок на улице Героев Хасана вспыхнул около семи утра 9 июня. На место ЧП выехали сотрудники МЧС России, с огнем боролись более 80 специалистов, было привлечено 27 единиц техники.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ликвидация пожара в автосалоне Перми

Очевидцы, которые в этот момент проезжали мимо места пожара, делятся в соцсетях фото и видеосъемкой. На кадрах виден густой черный дым, в районе ЧП – скапливается пробка.

В 08:11 ведомство сообщило о ликвидации открытого горения, пожарные приступили к проливке конструкций, поврежденных огнем. Одновременно сотрудники МЧС эвакуировали автомобили из горящего автосалона. Как сообщили в ведомстве, к моменту ликвидации пожара было спасено 19 транспортных средств.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Предварительная площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На пожаре, к счастью, никто не пострадал.

На месте ЧП работают журналисты «КП», по их словам, часть машин все-таки была повреждена огнем. Обгоревшие автомобили эвакуировали из зоны пожара на улицу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Причины пожара устанавливаются.