В Перми на улице Героев Хасана горит автосалон

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми подразделения МЧС ликвидируют крупный пожар. На ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Баумолл» горит автосалон. Предварительная площадь открытого горения составляет 400 кв. метров.

На месте пожара работают более 80 сотрудников МЧС и 27 единиц специальной техники. По данным краевого чрезвычайного ведомства, пострадавших нет.

Пожар в автосалоне Перми

В 08:11 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций. Пожарным удалость эвакуировать из горящего автосалона 19 автомобилей.

На нескольких участках ул. Героев Хасана затруднено движение транспорта.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru