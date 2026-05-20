В двух муниципалитетах Пермского края запретили посещение лесов

Краевое Минприроды сообщило об установлении на территории Лысьвенского лесничества 4-го класса пожарной опасности. Высокая пожарная опасность сохранится с 19 по 23 мая.

Ограничения распространяются на Соинское, Шаквинское, Кормовищенское и Кыновское участковые лесничества. Они находятся на территории Лысьвенского и Горнозаводского муниципальных округов. Введение 4-го класса пожарной опасности временно запрещает посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44. Тревожную информацию также примут по телефону прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00.

Ранее стало известно о двух лесных пожарах в Пермском крае. Их зафиксировали в Осинском и Соликамском лесничествах. На ключевых станциях Прикамья готовы к работе пять пожарных поездов. Их применят для ликвидации природных пожаров.

