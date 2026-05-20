На ключевых станциях Прикамья готовы к работе пять пожарных поездов

Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги ОАО «РЖД»

Свердловская железная дорога к работе в летний пожароопасный сезон сформировала специализированные поезда. Их применят для ликвидации природных пожаров.

Местом дислокации 21 пожарного поезда стали ключевые станции СЖД: восемь – в Свердловской области, пять – Пермском крае, четыре – в Тюменской области, по два – в ХМАО-Югре и ЯНАО. В случае возникновения чрезвычайной ситуации они прибудут к месту назначения в кратчайшие сроки.

В пресс-службе СвЖД привели технические характеристики пожарных поездов. Общая вместимость цистерн одного поезда рассчитана до 180 тонн. Это сопоставимо с 70 автоцистернами. Для дежурных расчетов огнеборцев создан неприкосновенный запас продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы.

В состав пожарных поездов также входят специализированные вагоны для размещения пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, инвентаря. Они оснащены насосными установками для бесперебойной подачи до 40 литров воды в секунду на расстояние более 1 км. Для автономной работы в полевых условиях предусмотрен собственный дизель-генератор.

