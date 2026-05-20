В Пермском крае два дня подряд горел лес

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое Минприроды сообщило о двух лесных пожарах на территории региона 17 и 18 мая. Их площадь составила по 0,01 га.

В Соликамском лесничестве пожара зафиксировали 17 мая. В его ликвидации приняли участие два сотрудника лесничества, также два представителя арендатора участка ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и две единицы техники.

Возгорание на землях лесного фонда в Частинском участковом лесничестве Осинского лесничества произошло в 16:30 18 мая. Лесной пожар локализовали 17:30, к 20:00 – полностью ликвидировали. В ликвидации открытого огня принимали участие специалисты Чайковской лесопожарной станции и Осинского лесничества.

Всего с начала сезона в Прикамье зафиксировали семь лесных пожаров. Оперативность их ликвидации составила 100%. Общая площадь пожаров составила превысила 14 га. Самый крупный произошел в Гайнском лесничестве.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru