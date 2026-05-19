Краевой Минобр разъяснил действия школ при режиме «Беспилотная опасность»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое министерство образования и науки предоставило официальный комментарий о действия образовательных учреждений региона при введении режима «Беспилотная опасность». Они действуют в соответствии с рекомендованным алгоритмом.

Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима «Беспилотная опасность». При объявлении опасности БПЛА учащимся и сотрудникам рекомендуется спуститься на нижние этажи здания и перейти в помещения, расположенные как можно дальше от окон. После этого необходимо ждать дальнейшей информации, поступающей по официальным каналам связи.

Находящиеся вне учебного заведения школьники и студенты должны оставаться в укрытии. Если они находятся дома, то должны оставаться там.

После снятия режима «Беспилотная опасность» учреждения образования работают в обычном режиме. Решение об отмене или приостановке занятий администрация учебного заведения может принять только по согласованию с учредителем.

Ранее краевой Минтербез напомнил о дестабилизации жителей после публикации кадров с атаками беспилотников.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru