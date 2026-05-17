В Прикамье готов список нарушителей после публикации атак БПЛА

Фото: Альберт Марданов | Соцсети

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов провел семинар с региональными СМИ. Глава ведомства поднял тему о безопасной информации в сети и запрете распространения материалов об атаках БПЛА.

Он напомнил о дестабилизации общества изнутри после публикации кадров с атаками беспилотников. Эта информация также может быть использование в раскрытии особенностей местности региона, работы ПВО и РЭБ. Поэтому под запретом находится съемка самих дронов, моментов атак, мест падения, повреждений, возгораний, дыма и пострадавших, а также материалы о типе БПЛА.

«За последние две недели после публикации таких видео в соцсетях и домовых чатах в наших городах начиналась паника. Напуганные родители забирали детей из школ. Дети прятались в подвалах и туалетах. Люди теряли душевное равновесие, веру в безопасность, получали психологические травмы. При этом реальной угрозы их жизни и здоровью не было», – отметил Альберт Марданов.

Глава краевого ведомства еще раз напомнил, что вся достоверная информация о происшествиях, связанных с безопасностью, в первую очередь выходит от главы региона и официальных ведомств. За нарушения запрета законодательством предусмотрена административная ответственность.

В Прикамье уже подготовлены материалы на владельцев и администраторов пабликов, которые выкладывали запрещенную информацию об атаках БПЛА. Эта работа будет системной.

Штрафы для юрлиц достигают 300 тыс. руб., при повторном нарушении – до 1 млн руб. На граждан накладывается штраф в 4 тыс. руб., должностных лиц – до 40 тыс. руб. В ближайшее время краевые власти планирует увеличить суммы штрафов.

«Воздержитесь от репостов непроверенной информации. Проверяйте данные. Доверяйте официальным источникам. Мы всегда готовы к диалогу, насколько это возможно в условиях ограничений», – подчеркнул глава краевого Минтербеза.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru