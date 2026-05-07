В Минобре объяснили, как действовать школам и ученикам при угрозе атаки БПЛА

В Министерстве образования напомнили правила безопасности для школьников, педагогов и родителей на случай угрозы атаки беспилотников во время нахождения в учебных заведениях.

В ведомстве призвали сохранять спокойствие и строго выполнять указания учителей. При объявлении опасности БПЛА учащимся и сотрудникам рекомендуется спуститься на нижние этажи здания и перейти в помещения, расположенные как можно дальше от окон. После этого необходимо ждать дальнейшей информации, поступающей по официальным каналам связи.

Родителей также попросили не поддаваться панике и ожидать сообщений от школы через родительские чаты или другие официальные способы связи.

В Минобре отметили, что подробные инструкции для педагогов, учеников и родителей размещены в специальных памятках. Их советуют сохранить и отправить близким.

