В Перми топит «Счастье не за горами» после подъема уровня Камы на 12 см

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

МКУ «ЕДДС города Перми» сообщило о резком росте уровня воды в Каме 12 мая. Рост уровня в нижнем бьефе Камской ГЭС за сутки составил 12 см и достиг 91,73 метра по Балтийской системе высот.

Днем вода достигла нижнего причала Речного вокзала и начала подтапливать арт-объект «Счастье не за горами». Уровень воды в реке Каме для начала подтопления территории Перми составляет 93,8 метра.

Уровень воды в верхнем бьефе КамГЭС составляет 107,79 метра при нормальном подпорном уровне 108,5 метра. Рост на 12 мая составил 5 см.

В Перми из-за подъема уровня воды в Каме изменили посадку на речные суда. Изменения связаны с гидрологической обстановкой на реке. Камская ГЭС с 8 мая приступила к пропуску половодья через водосливную плотину.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru