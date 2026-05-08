Камская ГЭС начнет пропуск воды через водосливную плотину

В Камском водохранилище ожидается повышенный расход максимального притока воды и усиление развития весеннего половодья. На КамГЭС под Пермью приняли решение приступить к пропуску половодья через водосливную плотину.

Камский гидроузел с 8 мая работает со средними за период сбросными расходами 6000-6500 куб. метров в секунду до достижения уровнем воды в верхнем бьефе у плотины отметки 108,3 метра БС (Балтийская система высот). Далее в режиме транзитного пропуска воды будет поддерживаться уровень воды в пределах 108,2-108,5 метра БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

По данным МКУ «ЕДДС города Перми», по состоянию на 8 мая уровень нижнего бьефа Камской ГЭС достиг уровня 90,7 метра (+91 см) при уровне начала подтопления территории 93,8 метра. Уровень верхнего бьефа составляет 107,59 метра (+9 см) при нормальном подпорном уровне 108,5 метра. Затопленных и подтопленных территорий в Перми нет.

