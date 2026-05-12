В Перми из-за подъёма уровня Камы изменили посадку на речные суда

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

В Перми временно изменили порядок посадки пассажиров на речной транспорт из-за повышения уровня воды в реке Кама. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Водоходъ».

Теперь электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» отправляется с причала №1, который находится напротив ресторана «Чайка ZaZa». Посадка на теплоход «Ягошиха» перенесена на причал №4.

Изменения связаны с гидрологической обстановкой на реке и действуют на период подъёма воды.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru