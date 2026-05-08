Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 12:36

Спасатели эвакуировали сорвавшегося с горы Сокол альпиниста

Пострадавшего транспортировали с помощью специального снаряжения
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Горы, как и вода, ошибок не прощают. Любая активность требует специальной подготовки и тщательной проработки маршрута.

В начале мая произошло ЧП при восхождении на скальный массив Сокол (Куш-Кая) вблизи поселка Новый Свет пригорода Судака. Альпинист сорвался с шестиметровой высоты.

Подробности сообщили сетевому изданию «МК в Крыму» в пресс-службе республиканского МЧС. получил открытый перелом левого голеностопа. На место происшествия выехали спасатели отряда «КРЫМ-СПАС» и бригада скорой помощи.

Сотрудники МЧС вместе с медиком пешком добрались до пострадавшего, наложили жгут и зафиксировали ногу шиной. После оказания первой помощи альпиниста с помощью специального снаряжения транспортировали к машине «скорой».

Ранее стало известно о ДТП с автобусом на одной из улиц Симферополя. Тяжелые травмы получила 48-летняя женщина.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru