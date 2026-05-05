В Крыму врезавшийся в остановку автобус нанес тяжелые травмы женщине

Фото: Генеральная прокуратура Республики Крым

В регионах России увеличилось количество ДТП с пассажирами, ожидающими общественный транспорт на остановках. Соблюдать внимательность и осторожность теперь приходится не только во время поездок.

В конце апреля легковой автомобиль въехал в остановку на одной из улиц Перми, четверо человек получили травмы. Другое схожее дорожное происшествие произошло 5 мая в Симферополе. О нем сообщил «МК в Крыму».

Авария произошла около 07:10 на ул. Кечкеметская. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения допустил неконтролируемый занос. После чего автобус последовательно совершил наезд на остановку общественного транспорта, бетонную опору, металлическое заборное ограждение и опору светофорного объекта.

В результате ДТП пострадала 48-летняя женщина. В этот момент она находилась на остановке. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура. В ходе проверки дадут оценку соблюдению законодательства при организации пассажирских перевозок.

