Ситуацию с травлей юного хоккеиста пермского «Молота» проверит глава СК РФ

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в пермской спортшколе «Молот», где юные хоккеисты начали травить парня из своей команды. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин должен будет доложить Александру Бастрыкину об установленных обстоятельствах произошедшего.

Жестокие видео появились в соцсетях. На кадрах видно, как в раздевалке подростка душат ногами, толкают и оскорбляют. Парень кричит, но остальные смеются над ним.

Как нам ранее рассказала мама пострадавшего, видео было записано раньше, и сейчас травли уже нет. Тем не менее сейчас проверки также проводят руководство спортшколы и полиция.

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