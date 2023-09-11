Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:36

Ситуацию с травлей юного хоккеиста пермского «Молота» проверит глава СК РФ

В соцсетях появились жестокие видео, где пермские подростки издеваются над сверстником
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в пермской спортшколе «Молот», где юные хоккеисты начали травить парня из своей команды. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин должен будет доложить Александру Бастрыкину об установленных обстоятельствах произошедшего.

Жестокие видео появились в соцсетях. На кадрах видно, как в раздевалке подростка душат ногами, толкают и оскорбляют. Парень кричит, но остальные смеются над ним.

Как нам ранее рассказала мама пострадавшего, видео было записано раньше, и сейчас травли уже нет. Тем не менее сейчас проверки также проводят руководство спортшколы и полиция.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер