В Перми проведут расследование из-за видео с травлей юного хоккеиста «Молота»

Кадр видео: t.me/Hockeymans78

В пермской спортшколе «Молот» проведут расследование из-за видео с травлей юного хоккеиста. В соцсетях появились жестокие кадры, на которых спортсмены издеваются над сверстником.

Случай произошел в команде «Молот-2008». По словам автора поста с видео, члены команды начали «буллить приезжего хоккеиста». На записи видно, как в раздевалке подростка душат ногами, толкают и оскорбляют. Парень кричит, но остальные смеются над ним.

Как нам ранее рассказала мама пострадавшего спортсмена, сейчас травли уже нет. Видео было записано раньше, но обнаружили его только на днях. Теперь руководство спортшколы разбирается в ситуации. Участникам инцидента грозит исключение.

Ситуацию прокомментировала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова: «Подобное поведение является недопустимым. Проверка будет проведена, в том числе с привлечением специалистов комиссии по делам несовершеннолетних».

Также в ГУ МВД по Пермскому краю нам подтвердили, что по данному факту в полиции зарегистрирован материал проверки. «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности причастных к противоправным действиям. Выясняются все обстоятельства случившегося».

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