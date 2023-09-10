Юные хоккеисты пермского «Молота» издевались над сверстником и записывали видео

Кадр видео: t.me/Hockeymans78

В социальной сети появилось несколько видео, на которых, как утверждает автор, происходит издевательство и травля воспитанника хоккейной школы «Молот».

«Команда или полкоманды, выбрали какого-то приезжего хоккеиста и буллят его», - говорится в сообщении. Речь идет о команде «Молот - 2008».

На видео подростка душат ногами, толкают и оскорбляют. Парень кричит, но безуспешно, юные спортсмены смеются над жертвой.

В комментариях к посту одна из участниц группы написала, что видео были сняты в мае, тренер команды «Молот» узнал об этом от ребят из своей команды и сразу же принял меры, все кто принимал в этом участие уже наказаны. Но каким образом они наказаны – не понятно. Мы связались с мамой пострадавшего мальчика, которая рассказала, что участники травли ее сына по-прежнему занимаются в школе.

- Сейчас травли уже нет, - говорит Ольга, мама пострадавшего спортсмена. - По обнаруженному только вчера видео прошлого периода идет незамедлительное разбирательство руководства спортшколы. Участники инцидента будут наказаны и исключены. Сын посещает тренировочный процесс и игры, его здоровью ничего не угрожает. Через несколько дней тренерским составом будут озвучены конкретные фамилии кого исключили из школы, и кто наказан. В следственные органы я не обращалась. По итогам разбирательства обращусь, если потребуется.

Ситуацию бурно обсуждают в комментариях под видео: «Если и всей команды не нашлось ни одного человека, кто бы рассказал о таком кошмаре взрослым - это катастрофа!», «Бедный парень, душа разрываться, а каково родителям смотреть на все это? Вы меня извините, но таких детей не должно быть в хоккее, не для этих нелюдей малолетних родители растят детей. Он же тоже сын, брат, внук. Парнишке срочно нужна помощь грамотного специалиста, что бы до суицида не дошло теперь когда такая огласка. А тебе парень только удачи и успехов не опускайся до их уровня, они этого не стоят».

Мы отправили запрос в Следственный комитет по Пермскому краю, с просьбой прокомментировать ситуацию, как только ответ будет получен, "КП" опубликует его.

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