В Пермском зоопарке родились шесть малышей носух

Фото: pixabay.com/ru

В мае в Пермском зоопарке носуха стала мамой. У пары родились шесть малышей. Сотрудники зоопарка рассказали, что детеныши очень активные, пока все время проводят с мамой, а она трогательно оберегает их, следит чтобы не ползали куда не следует, не ударились и сильно не баловались.

- Пол малышей пока определить невозможно, так как мама носуха не особо подпускает к ним, но мы и не настаиваем, - говорят зоологи. - Детеныши играют и куролесят, суют свои длинные носики везде и познают окружающий мир, как и положено детям.

Ранее мы рассказывали и о других животных, которые появились на свет этой весной в зоопарке. В апреле родились 2 забавных лемура, 2 тамарина, 2 очаровательных камерунских козленка и 5 пока еще неуклюжих ягнят.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В апреле в Пермском зоопарке родились 11 животных

Публикуем фото новорожденных малышей (Подробнее...)