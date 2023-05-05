В апреле в Пермском зоопарке родились 11 животных

Малыши родились в апреле. Фото: Пермский зоопарк.

- Весна в Пермском зоопарке – это пора приятных хлопот и рождения новой жизни, - так говорят зоологи.

Они поведали, что в начале апреля в нашем зоопарке родились 11 малышей: 2 забавных лемура, 2 тамарина, 2 очаровательных камерунских козленка и 5 пока еще неуклюжих ягнят.

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- Для любого зоопарка рождение малышей, содержащихся в условиях неволи животных - это показатель, - говорят сотрудники Пермского зоопарка. - Показатель нашей работы, заботы, поддержания необходимых условий содержания, благополучия и комфорта животных. Каждый год этот показатель растет. Происходит рождение новых особей, конечно, не одновременно у всех. У разных видов животных в разное время. Поэтому «сразу всех» мы показать не можем.

Сотрудники делятся, что в зоопарковой среде существуют свои приметы и суеверия. О малышах, которым не исполнился месяц, они не рассказывают и не показывают их.

Фото: Пермский зоопарк.

- В течение месяца мы наблюдаем, как кроха растет, принимает ли его семья.

А еще они рассказали, что перевезенные в новый Пермский зоопарк животных тоже обзавелись потомством. У 10 самок кроликов родились 60 крольчат. Дали потомство перепела.

- Все наши «дети» хорошо едят, громко разговаривают, требуют внимания и ведут себя по возрасту: те, кто поменьше не отходят от матери, ну а тот, кто уже подрос - во всю балуются и шкодят, рассказывают подробности жизни животных сотрудники зоопарка.

Фото: Пермский зоопарк.

Фото: Пермский зоопарк.

Фото: Пермский зоопарк.

Фото: Пермский зоопарк.

Фото: Пермский зоопарк.

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