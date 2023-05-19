В Перми завершились поиски 24-летней летней девушки

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Окончены поиски 24-летней пермячки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Девушка проживает в Свердловском районе. Она пропала 16 мая. В тот день около 22:00 она в последний раз выходила на связь, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

- Найдена, жива! Для меня это были слова и понимание, в которых я очень нуждалась. Весь день про себя мысленно просила Бога поскорее найти свою сестру. Каждый человек на земле знает, какие мысли приходят в голову, когда теряется близкий. В поисках мне очень помогли волонтёры из группы Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей" и прекрасная девушка Юлия Хорошавина, которая на протяжении всего времени постоянно поддерживала со мной связь. Выражаю Вам огромную благодарность. Слава Богу, что все быстро закончилось, - написала сестра пропавшей девушки. Как рассказали волонтеры, девушка сама вышла на связь и сообщила, что с ней все в порядке.

Сейчас продолжаются поиски 56-летней женщины. Она пропала 14 мая в Индустриальном районе.

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