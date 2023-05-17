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НовостиОбщество17 мая 2023 3:37

В Перми без вести пропала 56-летняя женщина

О ней ничего не известно уже несколько дней
Лела Минадзе
Фото: поисковый отряд «Регион 59»

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Индустриальном районе Перми пропала 56-летняя Мариам Егиазарян. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Женщина перестала выходить на связь 14 мая. С тех пор ее местонахождение неизвестно. В последний раз пропавшую видели на улице Промышленной. Во что она была одета, не установлено.

Всех, кому что-то известно о Мариам Егиазарян, просят звонить по номерам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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