Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Одной из самых весомых потерь для пермского хоккейного клуба «Молот» в нынешнем межсезонье стал уход из команды братьев Вячеслава и Владислава Ушениных.

Спустя 8 лет они пополнили состав родного клуба в ходе чемпионата ВХЛ сезона 2022-2023 годов. Братья Ушенины значительно усилили игру «Молота» в линии нападения, внесли уверенность в действия своих партнеров на льду.

Еще одна потеря – опытнейший защитник Антон Капотов. Он провел за «Молот» три последних сезона, в новом выйдет на лед в составе ХК «Рязань-ВДВ».

В свою очередь состав команды пополнили: нападающие - Денис Дюрягин, защищавший в прошлом сезоне цвета тюменского «Рубина», Константин Рыжов («Ижсталь»), Александр Меньщиков («Арлан», Кокшетау).

Продлили контракты с клубом: нападающие - Григорий Несветаев, Алексей Шубин, Игорь Зенчиков, Дмитрий Воробьев; защитники - Артем Ощепков и Максим Веревкин.

Напомним, пермский «Молот» для подготовки к новому сезону ВХЛ 2023-2024 соберется 15 июля.

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