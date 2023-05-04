Состав пермского «Молота» пополнил победитель молодежного чемпионата мира

Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

В наступившее межсезонье руководство пермского «Молота» взяло курс на укрепление состава перед новым сезоном 2023-2024 в ВХЛ.

Хоккейную команду из Перми пополнил чемпион мира 2011 года в составе молодежной сборной России, мощный атакующий защитник Максим Игнатович. За его плечами выступление в чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Амур» и «Нефтехимик». В прошлом сезоне 32-летний хоккеиста защищал цвета пензенского «Дизеля» в чемпионате ВХЛ.

Другим ценным приобретением стал 29-летний нападающий Владимир Пешехонов. Большую часть своей профессиональной карьеры он провел в клубах КХЛ – «Спартак», ЦСКА, «Атлант» и «Сибирь». Минувший сезон он провел в составе команды ВХЛ, курганском «Зауралье».

Контракты с ХК «Молот» продлили нападающие Константин Пархоменко и Дмитрий Белохонов.

Пока главной потерей пермяков в межсезонье стал уход форварда Даниила Сероуха в ХК «Сочи».

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru