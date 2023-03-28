Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Пермский ХК «Молот» собрал специальную пресс-конференцию по итогам выступления в сезоне ВХЛ 2022-2023 годов. Генеральный директор клуба Александр Гулявцев, главный тренер команды Сергей Бердников рассказали о становлении команды, играх в плей-офф турнира и ближайших планах.

Напомним, в сезоне ВХЛ (Всероссийская хоккейная лига) 2022-2023 пермский «Молот» в регулярном чемпионате занял 14-е место, что позволило ему выйти в стадию плей-офф. В играх на выбывание пермяки встретились с красноярским «Соколом», завершившим «регулярку» на третьей позиции.

Первые пять матчей «Молоту» пришлось провести на льду соперника. Перенести матчи из Перми в Красноярск пришлось из-за накладки календарей выступления в УДС «Молот» баскетбольной «Пармы» и хоккейного «Молота». Серия матчей плей-офф завершилась победой «Сокола» со счетом 4:3. «Молот» провел в Перми только шестой матч 1/8 финала.

Сезон на «удовлетворительно»

Как считает Александр Гулявцев, для оценки работы есть две оценки – неудовлетворительно и удовлетворительно.

«Первую можно было бы поставить за непопадание в зону плей-офф. У нас была задача – попадание в первую восьмерку команд по итогам регулярного чемпионата. Мы остановились от ее выполнения на расстоянии всего в четыре очка. Самое главное - команда осталась в хоккее после окончания регулярного чемпионата и вышла в плей-офф. По спортивному принципу оцениваю прошедший сезон как удовлетворительный. Мы увидели характер и дух команды, а это всегда дорогого стоит. С приходом Сергея Павловича команду удалось поставить на нужные рельсы», - говорит Александр Гулявцев.

Смена главного тренера

Сезон ВХЛ 2022-2023 «Молот» начал очень неудачно. В первых 14 матчах команда одержала всего четыре победы. После очередного проигрыша 11 октября к Александру Гулявцеву подошел главный тренер Альберт Логинов и сообщил, что в сложившейся ситуации больше не может возглавлять тренерский штаб.

«После матча с «Югрой» ко мне подошел Альберт Леонидович и сказал: «Я увольняюсь». Конечно, это решение назревало, но с моей стороны не было никаких предложений м высказываний на этот счет. Человек все решил для себя и не было смысла его в этом переубеждать. Просидел почти всю ночь в кабинете и думал, что делать дальше – 13 октября у нас была очередная игра. Перебрал множество вариантов, остановился на Сергее Бердникове: к счастью, Сергей Павлович на тот момент был свободен. Ближе к обеду 12 октября позвонил ему: «Ты готов возглавить команду?». Практически сразу получил ответ: «Когда приезжать?». Уже утром 13-го числа он был в Перми на утренней раскатке команды. Сергей Павлович – очень опытный тренер, ранее возглавлял команды из Казахстана и приводил их к наградам национального чемпионата. Кроме того, я его хорошо знал по совместным выступлениям за «Северсталь». Это сибиряк, прямой и честный человек. Выбор был очевиден и думаю стал очень удачным», - делится Александр Гулявцев.

Что интересно, появление нового главного тренера стало полной неожиданностью для игроков «Молота».

«Вышли на утром на тренировку, а нас встречает новый тренер. Никто из нас не ожидал увидеть его прямо перед игрой. Смена тренера назревала. Думаю, в противном случае мы бы не смогли справиться с поставленными перед нами задачами. Нам была нужна эмоциональная встряска», - рассказывает капитан «Молота» Арсений Ерохин.

Движение по графику

В своем первом матче на посту главного тренера Сергей Бердников одержал победу: на домашнем льду «Молот» обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга. Затем та же участь постигла и их земляков из «СКА-Невы».

«Когда принял команду, она была на ходу – каких-то особых проблем не было ни в физической, ни в технической подготовке. Они оказались в другой плоскости - в психологическом плане. Перед первой нашей совместной игрой перебросился с ребятами двумя-тремя фразами, предложил просто сыграть в хоккей, на который команда способна. Дальше шаг за шагом начали искать пути улучшения игры и пути к победам. Считаю, к последующему успеху нас привела четкая игра в защите, при любой возможности переходили к активной игре в атаке. Приложили не мало усилий, чтобы избавиться от технического брака. Очень часто это вело к неоправданным удалениям, особенно в зоне атаки», - рассказывает Сергей Бердников.

Александр Гулявцев одной из главных неудач на старте сезона считает отсутствие у лидеров команды столь необходимых эмоций и мотивации: «Игра должна приносить удовольствие болельщикам и самим игрокам, не надо зацикливаться на неудачах».

Новый главный тренер посмотрел статистику игроков: кто на что способен. Ему сразу бросилось в глаза то, что в команде не было звена-лидера, тех хоккеистов, которые способны повести за собой.

«В прошлом сезоне у «Молота» были лидеры и за ними тянулись другие игроки, в этом – все тройки были равны по силе. Считаю, такие хоккеисты обязательно должны быть, когда необходимо решить какие-то трудные моменты во время игры, когда есть численное большинство и требуется его реализация», - говорит главный тренер пермской команды.

Что интересно, Сергей Бердников составил график, по которому команда в матчах регулярного чемпионате должна была набирать в месяц не менее 65% очков.

«Провальным у нас получилось начало января, когда команда вышла на игры после новогодних праздников. Наверное, ребятам не хватило дисциплинированности. В этом есть и моя ошибка, не настроил вовремя ребят на предстоящие игры. Затем нам удалось выровнять положение и выйти в плей-офф», - отмечает Сергей Бердников.

Арсений Еррохин признает, что единственный спад команды с новым тренером пришелся именно на январь: «Переломный момент произошел после неудачного «выезда», когда проиграли все матчи. Мы с ребятами решили выходить на все следующие игры, как на последний бой. Сейчас могу точно сказать, что сила нашей команды – в единстве и созданной особой семейной атмосфере, как на льду, так и вне его. Это основа успеха любой команды, которая стремится показать достойный результат».

Игры плей-офф

Александр Гулявцев считает, что в плей-офф команда проявила себя с наилучшей стороны, показала достойную игру против одного из лидеров этого сезона – красноярского «Сокола».

Пресс-конференция.

«Я просто снимаю перед ребятами «шляпу», когда они сумели с честью выйти из сложнейшей ситуации, достойно провести пять матчей на чужом льду. В седьмом, может быть, уже не хватило эмоций после домашней встречи при полных трибунах. Вполне вероятно, сложись все по-другому перед началом серии, результат мог получиться совершенно другим. Игры плей-офф показали, что у нас сложился настоящий коллектив, способный на большее. Ребята прониклись ситуацией, были злые и заряженными на победу: все бились до конца», - говорит гендиректор ХК «Молот».

Сергей Бердников уверен, его подопечные должны были проходить первый круг плей-офф.

«Конечно, нас подвела ситуация с Дворцом спорта, когда первые пять матчей пришлось играть на чужом льду. Несмотря на это, все ребята были настроены только на победу. Думаю, у нас в какой-то момент ушел хоккейный фарт в седьмой встрече, но претензий к ребятам нет. Проиграли с боем!», - говорит наставник пермских хоккеистов.

По словам Арсения Ерохина, на команде перед матчами с «Соколом» многие поставили крест, не верили в ее победу.

«Мы решили дать бой и доказать, что способны на большее. Это стало нашей главной мотивацией. Нас очень поддерживали родные и близкие. Мой отец сам играл в хоккей, очень переживал за команду и за меня», - говорит капитан «Молота».

Что дальше

По мнению руководства «Молота», сейчас пришло время, чтобы разобраться в допущенных ошибках, делать определенные оргвыводы по игрокам.

«Скажу точно, перед нами в новом сезоне будут стоять задачи в повышении результатов и качестве игры, чтобы не топтаться на месте и двигаться только вперед. Будем работать и готовиться к началу сезона», - отмечает Александр Гулявцев.

По его словам, пока преждевременно говорить о новых контрактах и изменениях в составе команды, но они обязательно будут.

«Рынок игроков открывается с 1 мая, после этого можно уже будет говорить о новых именах. Сейчас веду индивидуальные переговоры с каждым из игроков. У многих есть огромное желание остаться в команде, выполнять все поставленные перед ними задачи на новый сезон. Сейчас поступает очень много предложений ребятам из других клубов. Будем максимально стараться сохранить в составе тех игроков, с которыми готов в дальнейшим работать наш тренерский штаб. Конечно, необходима и «свежая кровь». Пассажиров в новом сезоне у нас точно не буде», - делится мнением гендиректор «Молота».

«В прошедшем сезоне в «Молоте» была большая конкуренция среди защитников, на одно место в основной состав претендовали по два игрока. Исходя из этого мы моделировали составом, нам явно не хватало креативных ребят в нападении. Считаю, ротация состава нужна. При этом, из молодежного состава «Молота» включили в тренировочный процесс 11 игроков. Линия вратаре1, скорее всего, останется без изменений. Наши голкиперы Егор Горшков и Данил Кудашев, может быть, были в прошедшем сезоне не столь опытными, но надежными. Ребята чувствовали хорошую конкуренцию, и это хорошо», - обозначил контуры предстоящих изменений в составе Сергей Бердников.

На руководство «Молота» для продолжения сотрудничества вновь вышел клуб КХЛ – ярославский «Локомотив», есть заинтересованность от магнитогорского «Металлурга». Дальнейшие решения находятся на стадии переговоров.

«Что касается финансирования, то у нас оно не супербольшое, но при этом все стабильно. Именно этого мне хотелось, когда я принимал клуб. Необходимы средства на выполнение поставленных задач, не какие-то заоблачные «миллиарды», идущие в никуда. Нужна репутация клуба, чтобы нас уважали и игроки, и лига.

Пермский «Молот» для подготовке к новому сезону ВХЛ 2023-2024 соберется 15 июля. Игрокам предстоит трехдевное медобследование, а затем трудная работа на льду и двухразовые тренировки в период межсезонья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми 4 марта пройдет шестая игра плей-офф между «Молотом» и «Соколом»

Пермский «Молот» в субботу будет принимать «Сокол» из Красноярска. Разбираемся со схемой розыгрыша 1/8 плей-офф чемпионата ВХЛ (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru