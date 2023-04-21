Отсутствие инструкции спасло пермскую чиновницу Муравьеву от срока за гибель женщины от стаи собак

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, ночью 27 марта в Мотовилихинском районе Перми на улице Клыкова в микрорайоне Висим был обнаружен труп 58-летней Татьяны Емельяновой. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело. При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались, оставив свою жертву. Комсомолка поговорила с мужем погибшей женщины, который в момент нападения находился буквально в 100 метрах, но сделать ничего не мог. Интервью с мужем погибшей опубликовано в нашем материале.

После трагедии возбудили уголовное дело и на скамье подсудимых оказалась начальник отдела городской среды и природопользования Управления по экологии Ольга Муравьева. После трех лет судебных разбирательств суд оправдал чиновницу. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте, а также подтвердили в пресс-службе Пермского краевого суда. Подробности читайте в нашем материале.

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