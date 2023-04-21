Суд оправдал чиновницу, которую обвиняли в гибели пермячки от стаи бродячих собак

Суд вынес оправдательный приговор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Приговор оставлен без изменения, подсудимая оправдана, - сообщили «КП» в пресс-службе Пермского краевого суда.

В уголовном деле бывшей сотрудницей городского Управления экологии и природопользования Ольги Муравьевой поставлена точка. Ее обвиняли в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». По версии следствия, именно на ней лежала обязанность по контролю за деятельностью МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Но в результате небрежного отношения госпожи Муравьевой к исполнению обязанностей в Мотовилихинском районе возникла критическая ситуация с численностью агрессивных безнадзорных собак.

Сама Ольга Муравьева своей вины не признавала. Подсудимая и ее защитники объясняли, что что в силу своих должностных обязанностей госпожа Муравьева не должна была заниматься вопросами безнадзорных животных и контролем за деятельностью МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». По их мнению, эти полномочия не возлагались и на администрацию Перми, которая лишь контролировала расходование денежных средств, выделяемых МКУ. В ходе расследования, по заявлению адвокатов, не было обнаружено документов, которые бы подтверждали факт возложения на госпожу Муравьеву и ее отдел полномочий по регулированию численности безнадзорных животных.

Трагедия с 58-летней пермячкой, возвращавшейся вечером от подруги, произошла в микрорайоне Висим в Мотовилихинском районе Перми в марте 2020 года. На улице Клыкова здесь был обнаружен труп женщины, вокруг которой сгрудилась стая собак. Осмотр места происшествия показал, что она отбивалась, но стая утащила ее за гаражи и там загрызла. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных.

Суды в отношении бывшей чиновницы длились на протяжении трех лет. После заседания в Пермском краевом суде 21 апреля Ольга Муравьева написала у себя в соцсетях: «Пермский краевой суд вынес оправдательный приговор. Инстанция пройдена во второй раз. Три года борьбы! Хотелось, конечно, провести это время по-другому, но как есть. Убеждена, что 498-фз необходимо корректировать, чтобы таких несчастных случаев не было, а следственным органам необходимо лучше работать и не втягивать невиновных людей в то, чего они не совершали».

Напомним, жесткая серия нападений безнадзорных псов на людей началась в Перми осенью 2019 года, когда Пермь сначала потрясла ужасная история: в Мотовилихинском районе пропала 80-летняя женщина. Пенсионерка пошла в лог на могилу своего умершего пса и стала жертвой диких собак. Следователи обнаружили потом в логу человеческие останки и фрагменты одежды.

Затем через несколько месяцев опять же в Мотовилихе тяжело пострадал от нападения безнадзорных псов семилетний мальчик. Собаки сняли у него скальп, ребенок потерял много крови и попал в реанимацию.

Третий случай произошел с той самой 58-летней женщиной в микрорайоне Висим, которую стая собак загрызла за гаражами.