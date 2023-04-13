Нейросеть показала еще четыре города Пермского края в образе человека

Фото: Кир Sol

Графический дизайнер Кир Sol (Кирилл Соловьев) продолжает работать над проектом «Города России глазами нейросетей». Он показывает, как бы выглядели города страны, если бы были людьми.

В этот раз человеческий образ получили четыре города Пермского края. Кунгур оказался стариком-купцом. Он держит плетеную корзину с растениями и стеклянную бутылку. Чайковский стал светловолосым мальчиком. Он сидит у окна, в котором можно увидеть корабль.

Кудымкар нейросеть увидела суровым крепким мужчиной в медвежьей шкуре с седыми волосами и длинной бородой. Горнозаводск стал молодым человеком в сюртуке. Он стоит в лесу рядом с большой железной конструкцией.

Фото: Кир Sol

Фото: Кир Sol

Фото: Кир Sol

Ранее мы показывали, как в образе человека выглядели Березники, Соликамск, Чусовой и Лысьва. Также человеческое обличие получила Пермь.

Напомним, что изначально краевая столица оказалась полной суровой женщиной, что не понравилось многим жителям. Тогда автор проекта решил прислушаться к мнению пермяков и переделал образ. Город предстал красивой девушкой с книгой в руках и с медведем за плечом.

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