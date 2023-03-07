Созданный нейросетью образ Перми изменили из-за недовольства жителей

Фото: Кир Sol/Слева изначальный образ, а справа — измененный

Графический дизайнер, автор проекта «Города России глазами нейросетей» Кир Sol (Кирилл Соловьев) представил, как бы выглядели города страны, если бы были людьми. Портреты созданы нейросетью Midjourney, а также отсылают к культуре и истории.

Нейросеть сделала Пермь полной суровой женщиной. Такой образ понравился далеко не всем. Автор проекта заметил недовольство жителей и решил поделиться своим мнением. «Лично я вижу Пермь как серьезную, хозяйственную и добротную женщину. Ей нет дела до внешнего вида и какой-то внешней красоты, она четко знает, что она хочет, и целенаправленно идет к этому. На фоне других женщин-городов она выделяется, так как нейросеть была обучена на доступных картинках, а там женщины преобладают одного типажа», — отметил Кир Sol.

При этом автор проекта прислушался к мнению пермяков и провел голосование, в котором большинство проголосовало за то, что образ города нужно скорректировать. В результате Пермь стала красивой девушкой с книгой в руках, а за ее плечом расположился медведь.

После смены образа автор проекта решил не удалять результат, который получится изначально. «Первые варианты останутся в моей коллекции, так как они мне очень нравятся», — добавил Кир Sol.

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