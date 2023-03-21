Нейросеть создала человеческие образы еще для четырех городов Пермского края

Фото: Кир Sol

Графический дизайнер Кир Sol (Кирилл Соловьев) продолжает реализовывать проект «Города России глазами нейросетей». Он показывает, как бы выглядели города страны, если бы были людьми. Все портреты созданы нейросетью Midjourney, а также отсылают к культуре и истории.

На этот раз человеческое обличие приняли сразу четыре города Пермского края. Березники стали молодым человеком, ученым-химиком, Соликамск — пожилым мужчиной, который держит бочки с солью, Чусовой — брутальным мужчиной с бородой, работником завода, а Лысьва — красивой женщиной с темными волосами.

Фото: Кир Sol

Фото: Кир Sol

Фото: Кир Sol

Напомним, что ранее Кир Sol показал Пермь в образе человека. Изначально это была полная суровая женщина, но такой вариант многих жителей не устроил. Автор проекта решил прислушаться к мнению пермяков и переделал образ, после чего город предстал красивой девушкой с книгой в руках и с медведем за плечом.

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