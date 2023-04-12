Бастрыкин взял на контроль трагедию с 13-летним мальчиком, на которого упал кирпич

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 13-летнего мальчика на территории заброшенной стройки в Кировском районе Перми.
Трагедия произошла 10 апреля возле недостроя по улице Кировоградской, 32. Мальчик был на тренировке и бегал кросс. Оставшись без присмотра тренера, он вместе с другими ребятами зашел на строительную площадку. В какой-то момент кирпич упал ему на голову.
Подросток скончался до приезда скорой помощи.
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