Бастрыкин взял на контроль трагедию с 13-летним мальчиком, на которого упал кирпич

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 13-летнего мальчика на территории заброшенной стройки в Кировском районе Перми.

Трагедия произошла 10 апреля возле недостроя по улице Кировоградской, 32. Мальчик был на тренировке и бегал кросс. Оставшись без присмотра тренера, он вместе с другими ребятами зашел на строительную площадку. В какой-то момент кирпич упал ему на голову.

Подросток скончался до приезда скорой помощи.

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