Смерть была мгновенной: подробности гибели 13-летнего мальчика на заброшке в Перми

В Кировском районе Перми на территории заброшенной стройки кирпич рухнул прямо на подростка. Спасти его не удалось.

Трагедия произошла 10 апреля возле недостроя по улице Кировоградской, 32. Во время тренировки 13-летний мальчик бегал кросс вместе с другими ребятами. Оставшись без присмотра тренера, они зашли на строительную площадку.

В какой-то момент кирпич упал мальчику на голову. Приехавшие на место происшествия медики уже не могли ему ничем помочь. «Бригада приехала на вызов за 4 минуты, зафиксирована смерть до прибытия скорой медицинской помощи», — прокомментировали в региональном Минздраве.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование уголовного дела находится на особом контроле. Уже осмотрено место происшествия и допрошены свидетели. Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы.

Также проверку организовала прокуратура Пермского края. Ситуация взята на личный контроль прокурора Кировского района Перми. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям и бездействию собственников объекта незаврешенного строительства», — сообщили в надзорном ведомстве.

В соцсетях разлетелась информация о трагедии. Нередко встречаются комментарии пользователей Сети, которые считают, что кто-то специально скинул кирпич на мальчика. «Я видел, что какие-то дети кидали кирпичи, они [кирпичи] сами не упадут. Слишком далеко от края лежат. Когда я шел там, передо мной тоже упал один, также скинули», — поделился один из комментаторов.

На месте трагедии остались лужи крови, а рядом лежат четыре красные гвоздики.

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