В Перми школьник погиб после падения кирпича на голову на заброшенной стройке

Фото: соцсети

Ужасная трагедия произошла 10 апреля в Кировском районе Перми. В тот день по заброшенной стройки на улице Кировоградской гуляла компания подростков. В какой-то момент на голову 13-летнего мальчика упал кирпич. Приехавшие на место медики, к несчастью, уже ничем не могли ему помочь.

- Бригада приехала на вызов за 4 минуту, зафиксирована смерть до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

В социальных сетях появилась фотография с места трагедии. На земле, где, судя по всему, после удара лежал школьник, видны лужи крови. Рядышком - четыре красные гвоздики. Их, вероятнее всего, принес кто-то из родственников мальчика.

Также в соцсетях появлялись различные комментарии о произошедшем. Серди прочих высказывается предположение, что кирпич на школьника упал не просто так - его могли скинуть.

"Я видел, что там какие-то дети кидали кирпичи, они [кирпичи] сами не упадут. Слишком далеко от края лежат, скорее всего, как обычно, те же дети кидали кирпичи, я около забора шел на занятия, передо мной один упал, также скинули, больше там не очень хочется гулять", - писали в соцсетях.

Один из пермяков, знакомый с ситуацией, также сказал журналисту "Комсомолки", что кирпич на голову мальчику однозначно скинули.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю оперативный комментарий получить не удалось.

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