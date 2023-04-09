В Перми открылся второй магазин Benetton

Фото: Лела Минадзе

С 8 апреля в МФЦ «iMALL Эспланада» открылся второй магазин итальянской сети United Colors of Benetton.

Отдел разместился на первом этаже торгового центра. Площадь помещения, выделенного под магазин — 630 квадратных метров. Другой магазин Benetton, который был открыт в 2021 году, находится в ТРЦ «Планета». Он меньше, чем новый.

Ранее в Перми был отдел Benetton на Комсомольском проспекте. Его закрыли в 2020 году.

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