В Перми откроется второй магазин Benetton

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Этой весной в Перми откроется второй магазин итальянской сети United Colors of Benetton.

Отдел начнет работать в МФЦ «iMALL Эспланада» на первом этаже. Информацию подтвердили в администрации торгового центра. Площадь помещения под магазин — 630 квадратных метров.

Сейчас в городе работает только один Benetton. Он находится в ТРЦ «Планета».

Ранее мы сообщали, что в Перми снова откроются магазины Zara, но под новым брендом. Теперь он будут называться Maag.

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