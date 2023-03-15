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НовостиОбщество15 марта 2023 6:16

В Перми откроется второй магазин Benetton

Он появится в МФЦ «Эспланада»
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Этой весной в Перми откроется второй магазин итальянской сети United Colors of Benetton.

Отдел начнет работать в МФЦ «iMALL Эспланада» на первом этаже. Информацию подтвердили в администрации торгового центра. Площадь помещения под магазин — 630 квадратных метров.

Сейчас в городе работает только один Benetton. Он находится в ТРЦ «Планета».

Ранее мы сообщали, что в Перми снова откроются магазины Zara, но под новым брендом. Теперь он будут называться Maag.

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