Магазины Zara откроются в Перми под новым брендом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, планирует этой весной открыть магазин Zara в Перми.

Отдел откроется в ТРК «Планета» на прежнем месте, но поменяет название на Maag. Также осенью прошлого года «Зара СНГ» (подразделение Inditex в России) стало называться «Новая мода». В сервисе для поиска работы появились уже появились вакансии от этой компании. В магазины Maag требуются визуальный мерчендайзер, консультант-кассир и администратор.

Также ожидается возвращение магазинов Bershka и Pull & Bear. Они будут называть Ecru и DUB.

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