Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 11:06

Магазины Zara откроются в Перми под новым брендом

Теперь они будут называться Maag
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, планирует этой весной открыть магазин Zara в Перми.

Отдел откроется в ТРК «Планета» на прежнем месте, но поменяет название на Maag. Также осенью прошлого года «Зара СНГ» (подразделение Inditex в России) стало называться «Новая мода». В сервисе для поиска работы появились уже появились вакансии от этой компании. В магазины Maag требуются визуальный мерчендайзер, консультант-кассир и администратор.

Также ожидается возвращение магазинов Bershka и Pull & Bear. Они будут называть Ecru и DUB.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65