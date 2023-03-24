Семье пермячки, погибшей от рухнувшей глыбы льда, окажут помощь

За мгновение до падения льда на пермячку. Фото: скрин с камер видеонаблюдения. Группа ВК ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

«Коммунальщики надеются, что снег сам растает»? «Весной уже из подъезда страшно выходить», «Каждый год кого-нибудь», «Когда же у нас будут вовремя убрать снег с крыш и готовить их к весне?» - возмущаются пользователи соцсетей страшной трагедией, которая произошла 24 марта на улице Ушакова в Перми.

Здесь в 9.20 утра на женщину упала глыба льда с крыши трехэтажного дома. Судя по видео, которое появилось в интернете, пермячка шла по своим делам, а когда проходила мимо парикмахерской, расположенной в этом доме, с крыши на нее рухнула льдина. Пострадавшая упала и скончалась до приезда «скорой».

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, снег на крыше дома по Ушакова, 20 практически растаял, но у самого козырька скопилась большая льдина. Держалась она на железном ограждении крыши. А когда утром температура поднялась до + 7 градусов, то спрессованный лед под тяжестью рухнул вниз.

О трагедии написал в своем телеграмм-канале глава Перми Алексей Дёмкин: «Сегодня произошел вопиющий случай – из-за падения льда с дома по ул. Адмирала Ушакова, 20 погибла женщина. При этом районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК «Кристалл» предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Сейчас личность погибшей устанавливается, обязательно свяжемся с семьей и окажем всестороннюю поддержку. Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии».

В настоящий момент на месте ЧП работают следователи, которые устанавливают обстоятельства гибели женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое может грозить виновному по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.

В УК «Кристалл» от комментариев отказываются, сейчас там проходят обыски.

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