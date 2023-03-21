В Пермском крае на женщину упала глыба льда с крыши

В Березниках на женщину упала глыба льда с крыши. Фото с места ЧП: группа ВК УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ | АЛЕКСАНДРОВСК.

- Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивается, как тяжелое, - сообщили «КП» в пресс-службе Краевой больницы им. академика Е.А. Вагнера о состоянии женщины, на которую рухнула глыба льда.

ЧП, в результате которого пострадала женщина, произошло 21 марта в Березниках. Около 12.30 на женщину-пешехода упала с крыши глыба льда. Очевидцы говорят, что в этот момент она проходила мимо магазина одежды на проспекте Ленина, 39, а спрессованный за зиму снег и лед попал ей на голову и спину.

От сильнейшего удара пострадавшая упала на тротуар и уже не смогла подняться. Медиков ей вызвали очевидцы. В течение десяти минут к пострадавшей подъехала машина «скорой помощи», врачи госпитализировали женщину в Краевую больницу им. академика Е.А. Вагнера.

Высота дома, где произошло это ЧП – четыре этажа, а это минимум десять метров. Обслуживает дом управляющая компания «Чуртан 59», в управлении которой находится около 30 многоквартирных домов в Березниках.

На вопрос о том, когда в последний раз проводилась уборка крыши этого дома, руководитель УК Валерий Александрович Дровосеков ответил «Комсомольской правде», что он разбирается в ситуации, и пока комментариев на эту тему дать не может.

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