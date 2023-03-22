В Перми затопило ТРК «Горный Хрусталь»

Фото: Google Карты/Владимир Пантелеев

В ночь на 22 марта в ТРК «Горный Хрусталь» затопило несколько этажей. Об этом сообщается в соцсетях торгового центра.

В здании прорвало трубы отопления, из-за чего произошло частичное затопление второго и третьего этажей. Часть здания, в том числе концертный зал, закрыли до выходных, отменили все мероприятия. Сейчас проводятся работы по устранению последствий коммунальной аварии.

Напомним, что здание ТРК «Горный Хрусталь» является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1929-1932 годах. Торгово-развлекательный центр выставлен на продажу. Уже несколько раз снижалась стоимость. Сейчас ТРК продают за 391,8 млн рублей, а изначально стоимость составляла 528,4 млн.

Также собственник «Горного Хрусталя» обязан отреставрировать здание. Работы необходимо закончить до 30 декабря 2026 года.

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