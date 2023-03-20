В Перми цену на ТРЦ «Горный хрусталь» снизили до 391,8 млн рублей

Фото: Google Карты/Владимир Пантелеев

В Перми продавец торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь» вновь снизил стоимость объекта. Сейчас здание на улице Уральской, 85 в Мотовилихинским районе предлагается купить за 391,8 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Площадь здания торгового центра составляет 11,2 тыс. кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра – 35 тыс. рублей. В настоящее время собственник сдает помещения в аренду. Основными арендаторами выступают магазины «Перекресток» и DNS. Отмечается, что ТРЦ является объектом культурного значения.

Напомним, пермский ТРЦ «Горный хрусталь» выставили на продажу в январе этого года. Изначально его стоимость составляла 528,4 млн рублей. Позднее, в конце февраля, объект подешевел до 425,3 млн рублей.

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