Владельца пермского ТРЦ «Горный хрусталь» обязали отреставрировать здание

Фото: Google Карты/Владимир Пантелеев

Объект культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня», расположенный в Мотовилихинском районе Перми по улице Уральской, 85, ждет реставрация. Сейчас здание больше известно как ТРЦ «Горный хрусталь».

О реставрации сообщили в Пермском краевом центре по охране памятников. В частности будет отреставрирован южный фасад здания. Работы предстоит выполнить собственнику или иному законному владельцу объекта. Их должны завершить до 30 декабря 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что ТРЦ «Горный хрусталь» выставили на продажу за 528,4 млн рублей.

Здание было построено в 1929-1932 годах. В нем работала фабрика-кухня — крупное предприятие общепита. Сейчас это торговый центр. Основными арендаторами там выступают магазины «Перекресток» и DNS.

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