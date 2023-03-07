Глава Перми Алексей Демкин перенес прямой эфир на 9 марта

Фото: gorodperm.ru

Мэр Перми Алексей Демкин назвал новую дату прямого эфира. Он состоится 9 марта в 19:00.

Прямой эфир будет на странице главы города во «ВКонтакте». «Отвечу на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом, и на сообщения, поступившие в ходе самого эфира», — сказал Алексей Демкин.

Изначально прямой эфир планировали провести 2 марта.

Среди вопросов жителей будет выбран самый интересный. Его автор получит подарок — книгу-фотоальбом «Пермь. Три столетия», выпущенную в честь юбилея города.

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