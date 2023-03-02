Глава Перми Алексей Демкин отменил прямой эфир 2 марта

Фото: gorodperm.ru

Прямой эфир с мэром Перми Алексеем Демкиным, который был запланирован 2 марта, отменяется. Его пришлось перенести, сообщил в своих соцсетях глава города. О новых дате и времени проведения будет сообщено дополнительно.

Задать вопросы можно было ВКонтакте под постом с анонсом прямого эфира. Алексей Демкин заявил, что все они взяты в работу, а на некоторые из них он ответит сам.

«У вас есть время подкопить темы для обсуждения. Автор самого интересного вопроса получит книгу-фотоальбом «Пермь. Три столетия», выпущенную в честь юбилея города», — заявил мэр города.

Фото: соцсети Алексея Демкина

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