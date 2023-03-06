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НовостиОбщество6 марта 2023 3:52

Глава Перми Алексей Демкин стал самым богатым мэром на Урале

Его доход в разы больше, чем у других
Лела Минадзе
Фото: gorodperm.ru

Фото: gorodperm.ru

Мэр Перми Алексей Демкин зарабатывает в несколько раз больше глав других городов Уральского Федерального округа. Данные из деклараций о доходах за 2021 год сравнил портал e1.ru. Информация за 2022 год пока не опубликована.

Так, в 2021 году Алексей Демкин заработал 16,4 млн рублей. Для сравнения, на втором месте по уровню доходов глава Челябинска Наталья Котова — у нее 6,8 млн. Следом идут мэр Тюмени Руслан Кухарук — 6 млн, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов — 5,6 млн и мэр Кургана Елена Ситникова — 3,9 млн.

Напомним, что Алексей Демкин стал мэром Перми в 2021 году.

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