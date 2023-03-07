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НовостиОбщество7 марта 2023 4:31

В Прикамье повышение штрафа за бездействие в борьбе с борщевиком признали необоснованным

Его хотели увеличить в 20 раз
Лела Минадзе

Фото: Павел КЛОКОВ

Предложение значительно увеличить штрафы за бездействие в борьбе с распространением борщевика получило отрицательное заключение от регионального минэкономразвития. С инициативой выступало Министерство агропромышленного комплекса Пермского края.

Напомним, что штраф хотели увеличить до 2-5 тысяч рублей для граждан, 20-50 тысяч — для должностных лиц и от 150 тысяч до 1 млн — для юрлиц.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Прикамье и совет муниципальных образований посчитали, что увеличение штрафа в 20 раз может негативно сказаться на предпринимателях и даже привести к их банкротству.

Напомним, что теперь работу по устранению опасного борщевика Сосновского ведет ГКУ «Центр развития агробизнеса», а координирует ее — Минагро Прикамья. Борщевиком засорено около 70 тысяч гектаров земли.

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