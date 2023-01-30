В Прикамье могут в 20 раз повысить штрафы за бездействие в борьбе с борщевиком

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края предложило значительно увеличить штрафы за бездействие в борьбе с распространением борщевика. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Для граждан сумма штрафа может составить 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч, для юрлиц — от 150 тысяч до 1 млн. Предполагается, что повышение штрафов повысит эффективность уничтожения сорного растения на территории региона.

Напомним, что теперь вести работу по устранению борщевика будет ГКУ «Центр развития агробизнеса», а координировать ее — Минагро Прикамья. Отмечается, что борщевиком засорено около 70 тысяч гектаров земли. О планах по повышению штрафов стало известно еще в ноябре прошлого года.

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