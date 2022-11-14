Бороться с борщевиком в Прикамье будет краевое Минагро

Фото: Алексей ФОКИН

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края будет заниматься предотвращением распространения и уничтожением борщевика. На заседании Правительства ведомство представило новый поэтапный план борьбы с опасным растением.

Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, борщевиком засорено около 70 тысяч гектаров земли. «Растение распространяется большими темпами, и уничтожить его за один год практически невозможно. Три года назад в регионе этой проблемой никто не занимался. Решать этот вопрос крайне важно. Поэтому мы приняли решение подходить к проблеме более комплексно», — отметил глава региона.

ГКУ «Центр развития агробизнеса» будет вести работу по устранению сорного растения на территории края, а Минагро Прикамья — координировать ее. Далее планируется внести изменения в закон «Об административных правонарушениях Пермского края». Чтобы усилить воздействие на собственников земельных участков, которые не уничтожают борщевик, могут повысить штрафы.

«Мы уже работаем над проектом о внесении поправок и будем готовы выйти с инициативной о внесении изменений в закон до конца текущего года», — заявил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

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